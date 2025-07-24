НБУ погіршив прогноз щодо інфляції на 2025 рік: очікують майже 10%

У липні загальна інфляція в Україні може дещо зрости, тоді як базова інфляція надалі знижуватиметься.

Про це повідомили в Національному банку України.

НБУ переглянув прогнозну траєкторію інфляції в бік повільнішого зниження, ураховувавши суттєвіші втрати від війни та подальше перенесення на ціни зростаючих витрат бізнесу, погіршення прогнозу врожаїв та ефекти від фактичного послаблення гривні до євро,

Передбачається її сповільнення до 9,7% у 2025 році (раніше очікувалося 8,7%), 6,6% – у 2026 році (раніше - 5%) і цілі 5% – у 2027 році.

"Динаміка інфляції в найближчі місяці значною мірою залежатиме від фактичного впливу погодних умов на пропозицію та ціни сільськогосподарської продукції", - йдеться в повідомленні.

Зниженню інфляції сприятимуть заходи монетарної політики, поступове нарощування врожаїв, помірний зовнішній ціновий тиск та поліпшення ситуації на ринку праці на тлі стійкості валютного ринку та достатності міжнародного фінансування.

Нагадаємо:

В Україні у червні сповільнилася як споживча, так і місячна інфляція.