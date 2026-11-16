В уряді анонсували розмову з фон дер Ляєн про зимовий пакет підтримки України

Європейська правда

Український прем'єр-міністр Сергій Корецький у понеділок, 16 листопада, проведе зустріч з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити потреби України на зимовий період.

Про це Корецький повідомив в X, передає "Європейська правда".

За словами глави уряду, Україна разом з Європейським Союзом готує надзвичайний зимовий пакет підтримки, куди увійдуть генератори, зарядні станції, автобуси та допомога з мостами й переправами, щоб забезпечити надійне сполучення між двома берегами Дніпра.Корецький заявив, що недільний удар РФ по лініях електропередач і підстанціях у Запорізькій та Дніпропетровській областях залишив сотні тисяч людей без електроенергії.

"Ситуація надзвичайно складна. Після кожного такого нападу енергетики роблять усе можливе, щоб відновити електропостачання. Для нас життєво важливо отримати цю підтримку від наших партнерів найближчими днями", – написав прем'єр.

Він додав, що в понеділок в Брюсселі проведе розмову з главою Єврокомісії, щоб узгодити ключові деталі допомоги від ЄС.

"Я очікую, що рішення буде остаточно ухвалене, а перші поставки допомоги надійдуть до України якомога швидше", – додав Корецький.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія готує допомогу Україні через Механізм цивільного захисту ЄС, причому узгодження ведуться на високому рівні.

9 листопада представники Єврокомісії та України провели зустріч, щоб визначити першочергові потреби українських міст та громад після російських атак на важливу інфраструктуру та обговорити можливість надання термінової допомоги ЄС, зокрема через Механізм цивільного захисту Євросоюзу (UCPM).