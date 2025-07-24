Уряд затвердив план реалізації мораторію на перевірки бізнесу

Кабінет міністрів України затвердив план реалізації рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки бізнесу державними органами.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Зазначається, що від 24 липня податкові й митні органи обмежать перевірки підприємств з низьким рівнем ризику.

"Держава не заважатиме тим, хто працює чесно", – розповіла Свириденко.

Перевірки збережуться лише у галузях з високим ризиком, таких як обіг підакцизних товарів.

Уряд також ініціює зміни до Кримінального процесуального кодексу. Відкрити нові провадження проти бізнесу зможуть тільки генеральний прокурор або керівники обласного рівня.

Крім того, протягом місяця Держрегуляторна служба та міністерства подадуть пропозиції щодо дерегуляції та скорочення зайвих дозволів.

До 21 жовтня силові органи мають узгодити дії з виявлення активів під санкціями й забезпечити їх повернення в бюджет — на потреби оборони та відновлення.

У планах — запуск цифрової системи контролю та щоквартальний перегляд ефективності рішень.

Нагадаємо:

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ввела мораторій на перевірки бізнесу державними органами.

Раніше, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки бізнесу та обмеження перевірок податкової та митниці.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про запровадження правових та організаційних заходів для захисту бізнесу та стимулювання економічного зростання.