Дрони атакували три судна поблизу румунського судноплавного каналу

Дрони атакували три торгові судна у Чорному морі поблизу румунського Сулінського каналу, заявив у неділю прем'єр-міністр Лука Нікулеску, додавши, що його збройні сили двічі піднімали винищувачі у повітря.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр оборони Румунії Стефан Раду Опреа зазначив, що жертв немає і що екіпажам суден вдалося загасити пожежі на борту після ударів, що сталися пізно в суботу.

Зростаюча серія смертоносних ударів по торгових суднах поблизу країн-членів НАТО – Румунії та Болгарії – свідчить про те, як ескалація морської війни між Росією та Україною перетворюється на серйозний виклик для трансатлантичного альянсу в Чорному морі.

Канал Суліна — це ключовий румунський судноплавний шлях, який з'єднує річку Дунай із Чорним морем і використовується Україною для експорту. Румунські чиновники не визначили походження дронів, але заявили, що вони є прямим наслідком війни Росії в Україні.

"Ці інциденти є неприйнятними і становлять порушення міжнародного права", — сказав Нікулеску. "Вони відображають погіршення ситуації з безпекою, спричинене триваючою війною Росії проти України".

Росія заперечує, що націлює дрони на сусідів України.

Опреа повідомив, що трьома ураженими суднами були нафтовий і хімічний танкер "Evia Petrol V" під грецьким прапором, балкер "Marsol" та танкер для нафтопродуктів "Ali Najafov", обидва під прапором Сент-Кітс і Невіс.

За даними міністерства оборони, "Evia Petrol V" і "Marsol" були вражені за 4 та 5 морських миль на південний схід від Сулінського каналу, у румунських територіальних водах.

Опреа повідомив, що пізно в п'ятницю безпілотник вразив ще одне судно загального призначення, також без жертв. Приватний телеканал Digi24 повідомив, що це було судно загального призначення "Larissa 1" під прапором Палау.

Франція тимчасово передислокувала морський патрульний літак "Атлантік-2" до Румунії після того, як та звернулася з проханням про підкріплення.

Багато суден, які зазнали атак у жовтні та листопаді, стояли на якорі поблизу каналу Суліна або прямували до нього чи з нього.