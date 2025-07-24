В Одесі горів ринок "Привоз" після атаки РФ

В Одесі через російський нічний удар безпілотниками типу "Шахед" по історичному центру міста горів ринок "Привоз".

Про це повідомляє ДСНС.

ДСНС

"Рятувальники ліквідовують наслідки російського терору і намагаються врятувати від вогню таке значиме для одеситів та кожного туриста місце", - йдеться у повідомленні.

ДСНС

Згодом рятувальники повідомили, що на території ринку "Привоз" ліквідували пожежу двоповерхової будівлі й торгівельних павільйонів, що виникли внаслідок російських ударів.

Нагадаємо:

Російські окупаційні війська вночі 24 липня дев’ятьма "Шахедами" атакували Запоріжжя та Запорізький район, виникли пожежі.