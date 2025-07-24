Росіяни били по залізничному рухомому складу, щоб заблокувати доступ до портів Одеси

Російські війська вночі 24 липня обстріляли цивільні інфраструктурні об'єкти та залізничний рухомий склад.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Ворог бив навколо портів Одеси, аби заблокувати до них доступ.

Проте, як зазначено в повідомленні, спрацювала розгорнута система моніторингу та оповіщення, а залізничники та залізничниці вчасно пройшли в укриття.

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Ніхто з працівників не постраждав.

Нині компанія відновлює зруйновані обʼєкти.

Нагадаємо:

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У ніч на 24 липня росіяни масовано атакували Одесу ударними БпЛА: зруйнували 9-поверхівку, пошкодили ринок Привоз, пам’ятки архітектури та іншу цивільну інфраструктуру. У місті виникли масштабні пожежі, постраждали четверо людей.

Росія здійснила масовану атаку на одну з теплоелектростанцій України.