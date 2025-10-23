Новини 23 жовтня: ЗАЕС вийшла з місячного блекауту, ЄС затвердив пакет санкцій проти Росії

Про що сьогодні говорили:﻿

Про опалювальний сезон. Київ на порозі четвертого в умовах воєнного стану опалювального сезону, який буде найскладнішим за всі роки повномасштабної війни, заявив мер столиці Віталій Кличко

Про санкції. Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

Про нафту. Індійські нафтопереробні заводи готові різко скоротити імпорт російської нафти після запровадження санкцій США проти російських "Лукойл" та "Роснефть". За прогнозами, різке зниження попиту на нафту з боку двох найбільших клієнтів Росії скоротить нафтові доходи Москви та змусить найбільших імпортерів світу шукати альтернативних постачальників.

Про ЗАЕС. Енергетики відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Про фінанси. Національний банк України ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 15,5% попри очікування аналітиків. Зниження ставки прогнозують на 2026 рік. Остаточне рішення щодо девальвації гривні залишається за Національним банком України.

Про ВВП. Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік з 2,1% до 1,9%, на 2026 рік – з 2,3% до 2%.

