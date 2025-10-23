"Остаточне рішення залишається за нами": Нацбанк про тиск МВФ щодо девальвації

Остаточне рішення щодо девальвації гривні залишається за Національним банком України.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу.

Він підкреслив, що у фокусі співпраці з МВФ завжди були і залишаються питання цінової стабільності та зовнішньої стійкості.

"НБУ реалізує свою валютно-курсову політику в межах тих стратегічних навігаційних документів, які погодили в рамках діючої програми. Тож під час обговорень ми аналізуємо ефективність цих рішень. Однак ми розуміємо, як і наші партнери, що остаточне рішення. як і відповідальність, залишається за Нацбанком", – зазначив Пишний.

За його словами, в найближчі декілька тижні відбудуться дискусії, які будуть присвячені обговоренню нової програми.

"Натомість політика Нацбанку була і залишається спрямована на те, щоб забезпечити цінову стабільність та стійкість валютного ринку, привабливість гривневих активів і макрофінансову стабільність", – наголосив голова НБУ.

Нагадаємо:

Напередодні Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомив, що НБУ зазнає тиску з боку Міжнародного валютного фонду щодо девальвації гривні.