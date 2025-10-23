Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

"Остаточне рішення залишається за нами": Нацбанк про тиск МВФ щодо девальвації

Ярослав Вінокуров, Альона Кириченко — 23 жовтня, 15:25
Остаточне рішення залишається за нами: Нацбанк про тиск МВФ щодо девальвації
Андрій Пишний
Getty Images

Остаточне рішення щодо девальвації гривні залишається за Національним банком України.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу.

Він підкреслив, що у фокусі співпраці з МВФ завжди були і залишаються питання цінової стабільності та зовнішньої стійкості.

"НБУ реалізує свою валютно-курсову політику в межах тих стратегічних навігаційних документів, які погодили в рамках діючої програми. Тож під час обговорень ми аналізуємо ефективність цих рішень. Однак ми розуміємо, як і наші партнери, що остаточне рішення. як і відповідальність, залишається за Нацбанком", – зазначив Пишний.

За його словами, в найближчі декілька тижні відбудуться дискусії, які будуть присвячені обговоренню нової програми.

"Натомість політика Нацбанку була і залишається спрямована на те, щоб забезпечити цінову стабільність та стійкість валютного ринку, привабливість гривневих активів і макрофінансову стабільність", – наголосив голова НБУ.

Читайте також: МВФ схиляє Україну послабити гривню. Чи допоможе це бюджету?

Нагадаємо:

Напередодні Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомив, що НБУ зазнає тиску з боку Міжнародного валютного фонду щодо девальвації гривні.

НБУ МВФ

МВФ

"Остаточне рішення залишається за нами": Нацбанк про тиск МВФ щодо девальвації
МВФ схиляє Україну послабити гривню. Чи допоможе це бюджету?
МВФ тисне на Україну з вимогою знецінити гривню – Bloomberg

Останні новини