Індія готова різко скоротити закупівлі нафти з РФ після введення санкцій США – Reuters

Індійські нафтопереробні заводи готові різко скоротити імпорт російської нафти після запровадження санкцій США проти російських "Лукойл" та "Роснефть".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

З 2022 року Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що поставляється морським транспортом зі знижкою, імпортуючи близько 1,7 мільйона барелів на день протягом перших дев'яти місяців 2025 року.

Приватна компанія Reliance Industries, найбільший індійський покупець російської нафти, планує скоротити або повністю припинити імпорт російської нафти, згідно з двома джерелами, обізнаними з цим питанням.

Індійські державні нафтопереробні заводи також переглядають свої документи щодо торгівлі російською нафтою, щоб переконатися, що після введення США санкцій проти нафтових компаній постачання безпосередньо від "Роснефти" та "Лукойл" не відбуватиметься.

Державні нафтопереробні заводи, включаючи Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp, та Mangalore Refinery and Petrochemicals перевіряють коносаменти на російську нафту, що надходить після 21 листопада, щоб переконатися, що вона не походить безпосередньо від "Роснефти" або "Лукойлу".

Водночас індійські державні нафтопереробні заводи рідко купують російську нафту безпосередньо у "Роснефти" та "Лукойлу", оскільки їхні закупівлі зазвичай здійснюються через посередників, повідомили торгові джерела Reuters.

Нагадаємо:

Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній.