Цей опалювальний сезон в Києві буде найскладнішим за час повномасштабної війни – Кличко

Київ на порозі четвертого в умовах воєнного стану опалювального сезону, який буде найскладнішим за всі роки повномасштабної війни.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні перед нами виклики проходження найскладнішого за всі роки повномасштабної війни опалювального сезону. Бо ворог особливо оскаженіло та систематично атакує одночасно всі енерго- та теплогенеруючі обʼєкти. Масовані атаки дронами, ракетами. Робить усе, щоб рознести, знищити критичну інфраструктуру", – наголосив він.

Кличко підкреслив, що "ситуація дуже складна".

"І тут час не політичних заяв, а демонстрації здатності швидко й ефективно діяти, виходячи з нових обставин", – додав він.

Тому, за словами мера, Київрада має сьогодні ухвалити необхідні й важливі в ситуації атак ворога на знищення нашої критичної інфраструктури бюджетні рішення. Які дадуть можливість реалізувати додаткові заходи, зважаючи на різні безпекові сценарії.

Зокрема, йдеться про реконструкцію системи водовідведення та водопостачання шляхом впровадження альтернативних та/ або резервних джерел живлення. А саме додатковими до тих, що є, генераторами для забезпечення водовідведення.

"Кошти нам доведеться перерозподіляти з інших запланованих статей. Розумію, що складні рішення. Особливо в умовах, коли держава забрала з кошторису Києва "заднім" числом 8 мільярдів гривень!", – наголосив міський голова.

Нагадаємо:

Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано, уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього, – заявили у Міненерго.

21 жовтня у НЕК "Укренерго" заявили, що почати постачання тепла в домівки українців можуть протягом 10 днів.