Запорізька АЕС вийшла з місячного повного блекауту

Енергетики відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"Це дозволило вивести станцію з режиму повного – десятого блекауту, – в якому вона перебувала протягом останнього місяця", - зазначила Гринчук.

Енергоживлення станції вдалося відновити завдяки завершенню ремонту лінії 750 кВ "Дніпровська". Наразі тривають роботи на лінії 330 кВ "Феросплавна".

За словами міністра, весь цей час безпека найбільшої в Європі атомної станції підтримувалася виключно за рахунок роботи аварійних дизель-генераторів.

"Це створювало безпрецедентну загрозу ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту", - зазначила вона.

Гринчук також розповіла, що причиною місячного знеструмлення стали дії російських окупаційних військ, які систематично обстрілюють та пошкоджують лінії електропередач, що з'єднують ЗАЕС з об'єднаною енергосистемою України.

Нагадаємо:

42 рази від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики відновлювали лінії живлення станції.