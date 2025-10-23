НБУ погіршив прогноз зростання ВВП України: які причини

Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік з 2,1% до 1,9%, на 2026 рік – з 2,3% до 2%.

Про це йдеться у пресрелізі Нацбанку.

У третьому кварталі 2025 року зростання економіки, за оцінками НБУ, пожвавилося завдяки активізації жнив ранніх культур, стійкому споживчому попиту та ліпшій ситуації в енергосекторі, яка зберігалася до кінця вересня. Очікуване збільшення бюджетних стимулів наприкінці року підтримає подальше відновлення.

Проте, як зазначили в Нацбанку, енергодефіцит, зумовлений останніми руйнуваннями інфраструктури та газодобувних потужностей, разом зі збереженням дефіциту робочої сили суттєво обмежуватимуть ділову активність.

З огляду на це НБУ переглянув прогноз зростання економіки у 2025 році до 1,9%.

У наступні роки очікується помірне пришвидшення економічного зростання за рахунок нарощування врожаїв та збільшення інвестицій у проєкти відбудови та оборонний комплекс, прогнозує регулятор.

Зазначається, що позитивний вплив на інвестиційну активність матиме також подальша євроінтеграція України та поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування, що, зокрема, відображатиметься у стабілізації ситуації в енергосекторі та розвороті негативної міграційної динаміки.

Ураховуючи зазначені чинники, НБУ прогнозує зростання реального ВВП України на 2% у 2026 році та на 2,8% у 2027 році.

Нагадаємо:

Світовий банк знизив прогноз зростання Валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2026 році на понад 3%.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2025 рік з 3,3% до 2,5%, і залишив незмінним прогноз на 2026 рік на рівні 5,0% за умови закінчення війни Росії проти України.

Станом на 10 жовтня Міністерство економіки прогнозувало зростання ВВП України у 2026 році на рівні 2,5%.