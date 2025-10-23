Найбільші нафтоімпортери шукатимуть альтернативу РФ – Reuters

Різке зниження попиту на нафту з боку двох найбільших клієнтів Росії скоротить нафтові доходи Москви та змусить найбільших імпортерів світу шукати альтернативних постачальників.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними джерел агентства, китайські національні нафтові компанії PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil вже утримаються від операцій з російською нафтою для морських перевезень, щонайменше в короткостроковій перспективі. Їх непокоять санкції.

"Хоча Китай імпортує приблизно 1,4 мільйона барелів російської нафти на день морським шляхом, більшість з цього закуповують незалежні нафтопереробні заводи, зокрема невеликі оператори хоча оцінки закупівель державними переробниками сильно відрізняються", – говориться у публікації.

Аналітики компанії Vortexa оцінили покупки російської нафти китайськими державними компаніями на рівні менш ніж 250 тис. барелів на добу за перші дев'ять місяців 2025 року, тоді як консалтингова компанія Energy Aspects оцінила цей показник у 500 тис. барелів на добу.

Компанія Unipec, торгове відділення Sinopec, припинила закупівлі російської нафти минулого тижня після того, як Велика Британія оголосила санкції проти "Роснафти" та "ЛукОйлу", а також проти суден тіньового флоту та китайських компаній, включаючи одного з великих китайських нафтопереробних заводів, повідомили агентству два джерела.

"Роснафта" та "ЛукОйл" продають більшість своєї нафти до Китаю через посередників, а не безпосередньо покупцям, зазначили трейдери.

Незалежні нафтопереробні заводи, тим часом, ймовірно, призупинять закупівлі для оцінки впливу санкцій, але все одно намагатимуться продовжувати купівлю російської нафти, повідомили кілька трейдерів.

До оголошення санкцій у середу пропозиції на сиру нафту ESPO з доставкою у листопаді впали до премії $1 за барель до ICE Brent, порівняно з попередніми угодами на початку жовтня з премією $1,70.

Китай також імпортує приблизно 900 тис. барелів на день російської нафти по трубопроводу, вся вона йде до PetroChina, яку, на думку кількох трейдерів, ймовірно, мало зачеплять санкції.

"Очікується, що Індія та Китай звернуться до інших постачальників, що, за словами трейдерів, підштовхне ціни на несанкціоновану нафту з Близького Сходу, Африки та Латинської Америки", – зазначає Reuters.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній.

Євросоюз вранці 23 жовтня остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

Раніше агентство Reuters повідомило, що індійські нафтопереробні заводи готові різко скоротити імпорт російської нафти після запровадження санкцій США проти російських "Лукойл" та "Роснефть".

Видання Lloyd's List написало, що хоча Євросоюз прагне отримати більші повноваження для огляду танкерів "тіньового флоту", підготовлений проєкт декларації не може кардинально вплинути на транспортування російської нафти у обхід міжнародних санкцій.