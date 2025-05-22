Новини 22 травня: Кріппа скуповує нерухомість Києва, ЄС пропонують фінансувати ЗСУ
Про що говорили сьогодні?
Про фінансування ЗСУ: Україна пропонує західним партнерам взяти участь у фінансуванні українських збройних сил та інтегрувати українську армію в оборонну систему Європи.
Про Кріппу та виставковий центр: Власник бізнес-центру "Парус" і готелю "Україна", а також кіберспортивної команди NAVI Максим Кріппа придбає ТОВ "Міжнародний виставковий центр" (МВЦ).
Про ЄС та мита: Європейський парламент підтримав значне підвищення мит на російські та білоруські добрива і частину сільгосппродукції.
Про ЗАЕС: Будівництво ліній електропередач від Запорізької АЕС до інших тимчасово окупованих територій продовжується. У Маріупольському районі Донецької області зафіксували нову магістраль.
Про пенсії: Кабінет міністрів дозволив пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих територій (ТОТ), залишаються там або перебувають за кордоном, дозволив отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку, а не лише в Ощадбанку.
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