Україна у 2026 році через російські удари недоотримала 1,3 мільярда доларів ПДВ – Підласа
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Внутрішнього та імпортного ПДВ за вісім місяців 2026 року було недовиконано на 1,35 мільярда доларів, чверть цієї суми була втрачена в серпні.
Про це повідомляє очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
"За перші 6 місяців 2026 року витратила на війну проти України рекордні $123 млрд, виробляє більше ракет і дронів, ніж будь-коли за час повномасштабного вторгнення, і цілеспрямовано б'є по галузях, які генерують доходи нашого бюджету", – написала Підласа.
Вона додала, що видатки постійно зростатимуть.
Нагадаємо:
Українському бюджету один день війни у 2026 році обходиться у 190 мільйонів доларів, без урахування зброї, яку надають партнери.