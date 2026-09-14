Україна у 2026 році через російські удари недоотримала 1,3 мільярда доларів ПДВ – Підласа

Внутрішнього та імпортного ПДВ за вісім місяців 2026 року було недовиконано на 1,35 мільярда доларів, чверть цієї суми була втрачена в серпні.

Про це повідомляє очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

"За перші 6 місяців 2026 року витратила на війну проти України рекордні $123 млрд, виробляє більше ракет і дронів, ніж будь-коли за час повномасштабного вторгнення, і цілеспрямовано б'є по галузях, які генерують доходи нашого бюджету", – написала Підласа.

Вона додала, що видатки постійно зростатимуть.

Нагадаємо:

Українському бюджету один день війни у 2026 році обходиться у 190 мільйонів доларів, без урахування зброї, яку надають партнери.