Власник центру "Парус" та готелю "Україна" купує Міжнародний виставковий центр

Власник бізнес-центру "Парус" і готелю "Україна", а також кіберспортивної команди NAVI Максим Кріппа придбає ТОВ "Міжнародний виставковий центр" (МВЦ).

Про це повідомив Антимонопольний комітет України (АМКУ), передає "Інтерфакс-Україна".

АМКУ надав дозвіл кіпрській компанії Citadel Ventures Cyprus Limited, бенефіціаром якої за даними YoiControl є Кріппа, на набуття контролю над іншою кіпрською компанією A.T.V.T. Business Expo Holdings Ltd, якій належить 50,04% в ТОВ "МВЦ".

Бенефіціарами ТОВ "МВЦ" вказані директор Анатолій Вікторович Ткаченко та Ткаченко Віктор Вікторович.

Анатолію Ткаченко та Олені Вікторівні Ткаченко напряму належать по 12,49% ТОВ, а ще 24,98% – у венчурного корпоративного інвестфонда "Асборн", бенефіціаром якого є Марина Дорохіна – донька відомого київського девелопера торгівельної нерухомості Вагіфа Алієва.

МВЦ у 2024 році збільшило виручку на 71,4% – до 83,0 млн грн.

За даними на сайті центра, загальна площа комплексу – 73,23 тис. кв. м, загальна площа виставкових залів – 38,68 тис. кв. м. Він поєднує чотири павільйони 18 вхідних груп та 20 вантажних воріт (для доставки великогабаритних вантажів прямо у виставкові зали).

"Міжнародний виставковий центр" позиціонує себе як найбільша виставкова споруда не тільки Києва, а й України.

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Нагадаємо:

Власник БЦ "Парус" і готелю "Україна" Максим Кріппа та Група компаній DIM фіналізували угоду про партнерство та співпрацю.

У 2024 році Максим Кріппа купив готель "Україна" в центрі Києва.

У 2023 році купив столичний бізнес-центр "Парус" у Вадима Столара, у 2020 році - готель "Дніпро" на вул. Хрещатик у Києві у Фонду держмайна України

У липні 2022 року Кріппа став відомим завдяки придбанню кіберспортивного клубу, чемпіона світу, NAVI. Видання Forbes повідомляло, що угода про передачу прав на NAVI відбулася ще 2018 року.

Пізніше стало відомо, що Кріппа придбав компанію-розробника гри S.T.A.L.K.E.R. – GSC Game World.