ЄС запровадить мита до 100% на добрива з Росії та Білорусі

Європейський парламент підтримав значне підвищення мит на російські та білоруські добрива і частину сільгосппродукції.

Про це пише Reuters.

Нові ставки мають обмежити фінансування війни проти України й зменшити ризики для продовольчої безпеки ЄС.

З 1 липня мита на деякі азотні добрива зростатимуть поступово — від нинішніх 6,5% до приблизно 100%. Це фактично зупинить торгівлю. Ще на деякі товари, зокрема м’ясо, молочну продукцію, фрукти та овочі, накладуть додаткове 50% мито.

У 2023 році понад 70% добрив, які використовувалися в ЄС, були азотними — і чверть таких добрив імпортували саме з Росії. Загальна вартість цих поставок — близько 1,3 млрд євро (1,5 млрд дол).

На тлі рішень ЄС речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що внаслідок нових мит добрива для європейців подорожчають, а їх якість знизиться. Він додав, що попит на російські добрива на інших ринках залишається високим і що "російські добрива — найвищої якості".

Нові мита також торкнуться ще 15% аграрного імпорту з Росії, який раніше не обкладався тарифами. Йдеться про товари на суму 380 млн євро. Імпорт із Білорусі у 2023 році становив 92 млн євро по сільгосппродукції і 30 млн — по добривах.

У Єврокомісії пояснили, що імпорт добрив із Росії створює ризик політичного тиску з боку Москви й загрозу стабільності агросектора ЄС. За їхніми словами, мита також підтримають внутрішнє виробництво та допоможуть диверсифікувати постачання.

Нагадаємо:

Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту (ЄП) схвалив підвищення мит на деякі російські та білоруські сільськогосподарські товари на 50%.

Раніше повідомлялося, щоЄвропейський союз скоригував критерії, за якими оцінюють можливість виключення російських олігархів із санкційних списків. Приводом для посилення стали спроби фігурантів обмежувальних списків оскаржити санкції в Суді Європейського союзу, заявляючи про їхню нібито неправомірність.

Також повідомлялося, що Брюссель готується запровадити валютний контроль і торговельні мита щодо Росії в разі, якщо Угорщина заблокує продовження економічних санкцій ЄС, запроваджених проти Москви у відповідь на її війну проти України.