Андрющенко: Росія готується до запуску Запорізької АЕС

Будівництво ліній електропередач від Запорізької АЕС до інших тимчасово окупованих територій продовжується. У Маріупольському районі Донецької області зафіксували нову магістраль.

Про це повідомив колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко ("Центр вивчення окупації)".

За його інформацією, на одній з ділянок з лютого по травень 2025 року побудовано розподільчий вузол продуктопроводу разом із компресорною станцією.

На іншій ділянці закінчують з'єднання з мережею.

"Запорізька АЕС якщо вже не включена в систему енергетики РФ, то залишаються лічені тижні", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

У 2024 році Петро Андрющенко оголосив, що залишає посаду радника міського голови Маріуполя й повідомив про запуск нового проєкту "Центр вивчення окупації", який буде не лише про Маріуполь, але й про спротив на окупованих територіях та про протидію російській пропаганді.