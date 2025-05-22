Переселенцям та мешканцям з ТОТ дозволили отримувати пенсію у будь-якому банку: деталі

Кабінет міністрів дозволив пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих територій (ТОТ), залишаються там або перебувають за кордоном, дозволив отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку, а не лише в Ощадбанку.

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Однією з ключових змін є розширення можливостей отримання пенсій для українців, які виїхали з окупації та проживають на підконтрольній Україні території або які залишаються на ТОТ.

Відтепер вони можуть отримувати пенсію у будь-якому уповноваженому банку, а не лише в Ощадбанку. Це стосується всіх отримувачів пенсій, незалежно від дати переміщення чи наявності довідки ВПО.

У Мінсоцполітики зазначили, що отримувати пенсію можна в будь-якому уповноваженому банку на території України або у відділенні "Укрпошти"/з доставленням додому.

Змінити банк можна одним зі способів: особисто у ПФУ, онлайн через вебпортал ПФУ, або подавши заяву в новому банку.

Для пенсіонерів, які проживають на ТОТ або тимчасово перебувають за кордоном, є додаткові умови:

щорічно проходити фізичну ідентифікацію (процедуру встановлення особи одержувача пенсії) до 31 грудня;

здійснювати видаткові операції з використанням банківської картки пенсійного рахунку щонайменше раз на пів року.

Водночас якщо пенсіонер мешкає на ТОТ або виїхав з цієї території, він обов’язково має повідомити Пенсійний фонд, що не отримує пенсію від Росії.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів затвердив порядок підтвердження та зарахування періодів роботи особи в іншій державі до страхового стажу (стажу роботи) для призначення пенсії за віком.