Новини 19 вересня: Україна частково відкриває експорт зброї, у РФ зростає дефіцит пального

Андрій Муравський — 19 вересня, 21:00
Про що всі сьогодні говорили:

Про держбюджет. Держбюджет України на 2025 рік можуть знову скоригувати, якщо зростатиме потреба у фінансуванні сектору безпеки й оборони.

Про пенсії. Уряд затвердив річний бюджет Пенсійного фонду України. Доходи бюджету визначено в сумі 1,025 трлн грн.

Про оборонні потреби. Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що уряд переконує партнерів спрямовувати ресурси не лише на громадянські потреби, а й сектор безпеки та оборони.

Про експорт зброї. Україна у керованому режимі експортуватиме частину виробленої у себе зброї, заявив президент Володимир Зеленський. Це дозволить частково покрити дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї для України.

Про гучні справи. Фігурантка справи щодо корупційного заволодіння землею на ринку "Столичний" Владислава Молчанова відмовилась вносити заставу у 100 мільйонів гривень.

Про проблеми росіян. У 20 регіонах Росії та тимчасово окупованих територій України спостерігається дефіцит пального, а по всій країні зростає вартість нафтопродуктів.

Ексклюзиви ЕП:

Що шукав і що знайшов в Україні засновник найбільшої ПВК у світі? Історія Еріка Прінса та Blackwater

На тлі ідеї президента США Дональда Трампа залучити в рамках гарантій безпеки для України американські ПВК українськими дронами зацікавився засновник найвідомішої з них – Blackwater. Хто він і що шукає в Україні?

