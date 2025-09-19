Молчанова не внесла 100 мільйонів застави у справі ринку "Столичний"

Фігурантка справи щодо корупційного заволодіння землею на ринку "Столичний" у Софіївській Борщагівці, бенефіціарна власниці Stolitsa Group Владислава Молчанова відмовилась вносити заставу у 100 мільйонів гривень.

Про це повідомляє журналіст Олег Новіков.

Раніше 11 вересня повідомляли, що Бенефіціарній власниці Stolitsa Group Владиславі Молчановій призначили заставу 100 мільйонів у справі ринку "Столичний".

Після обрання запобіжного заходу вона заявила, що "принципово не вноситиме заставу", – повідомляє кореспондент ЕП.

За іншого фігуранта справи, директора ТОВ "Оілсі" Юрія Цвігуна внесли заставу у 5 млн грн. Він вийшов із СІЗО і тепер під обов'язками, серед яких здача паспорти та носіння браслету.

Також внесли понад 9 млн грн застави за виконавчого директора ТОВ "Ділвай" Антона Ареф'єва, але він не був під вартою, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляло Національне антикорупційне бюро (НАБУ), правоохоронці викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної землі ринковою вартістю понад 160 млн грн.

До реалізації оборудки причетні колишній народний депутат України від Партії Регіонів Юрій Іванющенко ("Юра Єнакіївський", – ЕП), столична забудовниця Владислава Молчанова, а також екскерівник обласного управління Держгеокадастру України.

Слідство встановило, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над гуртовим ринком у передмісті Києва в Молчанової планувала виведення активів ринку на підконтрольних осіб.

У НАБУ повідомили, що, за даними слідства, службовці Держгеокадастру внесли в Державний земельний кадастр зміни, що дозволило цьому органу розпоряджатись земельним масивом, на якому розташовується гуртовий ринок площею понад 150 га.

Надалі земельну ділянку передали в оренду товариству, підконтрольному забудовниці.

Після цього керівник товариства відмовився від частини отриманої в оренду землі на користь 9 осіб, які на підставі наказу в.о. керівника Головного управління Держгеокадастру у Київській області з порушенням норм земельного законодавства одержали у власність 9 земельних ділянок площею 18 га.

Згодом земельні ділянки на підставі удаваних правочинів продали трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею.

За інформацією правоохоронців, у процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали меморандум ("понятійку") щодо спільного використання земельного масиву, зокрема для забудови.