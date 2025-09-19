Україна частково відкриває експорт зброї – Зеленський

Україна у керованому режимі експортуватиме частину виробленої у себе зброї.

Про це сказав президент Володимир Зеленський.

"Дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї в нас буде покриватися із цього року зокрема завдяки керованому експорту деяких видів нашої зброї.

Завдяки такому керованому експорту ми будемо збільшувати виробництво дронів для фронту. Будемо мати фінанси", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна здатна виробляти більші обсяги зброї, аніж може профінансувати самостійно. При цьому, по деяким напрямкам Україна має більші обсяги виробництва, аніж може використати.

"Приклад – морські дрони, на які розраховує світ і які в нас у профіциті, також – протитанкова зброя, деякі інші види", – сказав Зеленський.

Він додав, що протягом двох тижнів буде представлений концепт експорту. Він буде заснований на трьох експортних платформах.

"Перша платформа – для експорту та взаємодії зі Сполученими Штатами Америки, друга платформа – це наші європейські партнери, третій напрям – інші партнери у світі, які теж зацікавлені в українській зброї та від яких Україна отримала ту чи іншу підтримку", – додав Зеленський.



