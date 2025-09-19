Марченко: ми домовляємося, щоб міжнародні партнери фінансували зарплати військових

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що уряд веде активні переговори з міжнародними партнерами щодо залучення їх коштів для фінансування сектору безпеки та оборони.

Про це він повідомив під час питань до уряду у Верховній Раді.

Відповідаючи на запитання нардепа від "Слуги народу", яке стосувалося того, чи ведуться переговори з партнерами щодо прямого фінансування їхніми грошима зарплат українських військових, Марченко відповів позитивно.

"Ми переконуємо партнерів спрямовувати ресурси не лише на громадянські потреби, а й сектор безпеки та оборони", - наголосив Марченко.

Він зазначив, що це один із ключових пріоритетів, які президент поставив перед урядом: знайти надійні джерела покриття оборонних витрат у середньостроковій перспективі.

Міністерство оборони вже підготувало попередні розрахунки: визначено кількість військовослужбовців, необхідних після завершення активної фази війни, та обсяги фінансування за категоріями. Ці дані стануть основою для спільних дій уряду та міжнародних партнерів.

Марченко додав, що залучення таких коштів може стати частиною пакету гарантій безпеки України. "Є готовність та розуміння, що це питання буде вирішено. Сподіваюся, скоро зможемо говорити про конкретні домовленості", - підсумував міністр.

Нагадаємо:

Державний бюджет України на 2025 рік може знову скоригуватися, якщо зростатиме потреба у фінансуванні сектора безпеки та оборони.

Потреби оборони України у 2026 році оцінюються щонайменше у 120 мільярдів доларів, лише половину з яких профінансує держбюджет.