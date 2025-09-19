Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду-2025: видатки вперше перевищать трильйон

Кабінет міністрів 17 вересня затвердив бюджет Пенсійного фонду України (ПФУ) на 2025 рік.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ з посиланням на відповідну урядову постанову.

Доходи бюджету Пенсійного фонду визначено в сумі 1,025 трлн грн, у тому числі:

858,8 млрд грн – доходи на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

42,9 млрд грн – доходи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

117,3 млрд грн – кошти держбюджету для забезпечення соціальних виплат, які здійснює ПФУ.

Видатки бюджету передбачені в сумі 1,02 трлн грн і враховують проведені у 2025 році індексації пенсій та страхових виплат, здійснення доплат та перерахунків, надання соціальних виплат.

Бюджет також враховує видатки на виплату пенсій, призначених (перерахованих) на виконання судових рішень.

Нагадаємо:

Згідно з затвердженим бюджетом Пенсійного фонду України на 2024 рік, доходи бюджету ПФУ було визначено в сумі 863,7 млрд грн, а видатки на пенсії та соціальні виплати - 860,9 млрд грн.

Станом на липень 2025 року держава винна понад 85 мільярдів гривень за рішенням судів і планує виділити окремий бюджет для виплати цих боргів.