Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду-2025: видатки вперше перевищать трильйон
Кабінет міністрів 17 вересня затвердив бюджет Пенсійного фонду України (ПФУ) на 2025 рік.
Про це повідомляє пресслужба ПФУ з посиланням на відповідну урядову постанову.
Доходи бюджету Пенсійного фонду визначено в сумі 1,025 трлн грн, у тому числі:
- 858,8 млрд грн – доходи на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
- 42,9 млрд грн – доходи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
- 117,3 млрд грн – кошти держбюджету для забезпечення соціальних виплат, які здійснює ПФУ.
Видатки бюджету передбачені в сумі 1,02 трлн грн і враховують проведені у 2025 році індексації пенсій та страхових виплат, здійснення доплат та перерахунків, надання соціальних виплат.
Бюджет також враховує видатки на виплату пенсій, призначених (перерахованих) на виконання судових рішень.
Нагадаємо:
Згідно з затвердженим бюджетом Пенсійного фонду України на 2024 рік, доходи бюджету ПФУ було визначено в сумі 863,7 млрд грн, а видатки на пенсії та соціальні виплати - 860,9 млрд грн.
Станом на липень 2025 року держава винна понад 85 мільярдів гривень за рішенням судів і планує виділити окремий бюджет для виплати цих боргів.