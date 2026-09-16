Одна з ключових галузей України майже зникла з ВВП

До повномасштабної війни металургія забезпечувала до 7% ВВП України, тоді як зараз її внесок, за оцінкою Метінвесту, може бути близьким до нуля.

Про це йдеться в інтерв'ю операційного директора Метінвесту Олександра Мироненка для Forbes Ukraine.

"Металургія загалом давала до 7% ВВП України. Зараз може бути близько нуля. Ось такі втрати", - заявив він.

За словами Мироненка, серед гірничодобувних активів групи в Україні зараз працюють лише Центральний і Північний ГЗК – приблизно на 50% потужності. Вони виробляють окатки та залізорудний концентрат, які постачають до ЄС.

Південний ГЗК простоює через фактичне закриття морських портів. Інгулецький ГЗК зупинений із 2024 року через високі ціни на електроенергію.

На Запоріжсталі російські удари фактично розірвали виробничий ланцюг. За оцінкою Мироненка, відновлення пошкодженого обладнання потребуватиме десятків мільйонів гривень.

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Довідка. Гірничо-металургійний комплекс традиційно належав до найбільших галузей української економіки. За оцінкою GMK Center, у 2021 році він забезпечував 10,3% ВВП України, а у 2025 році – 5,5%. Торік на продукцію ГМК також припадало 15,2% усього товарного експорту України — $6,2 млрд.

Нагадаємо:

Після російського балістичного удару 11 серпня Запоріжсталь повністю зупинила роботу. Наприкінці серпня в Метінвесті заявляли, що строки відновлення комбінату поки неможливо визначити. Економічна правда

У серпні виробництво сталі в Україні скоротилося вдвічі. У вересні в Запоріжсталь влучили чотири балістичні ракети, пошкодження назвали критичними.