Рада ухвалила законопроєкт про боротьбу з шахрайськими кол-центрами

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10190, який передбачає зміни до кримінального кодексу щодо боротьби з шахрайськими кол-центрами.

Це відбулося на засіданні парламенту в середу.

За ухвалення рішення проголосували 313 нардепів.

Документ передбачає доповнення Кримінального кодексу новою статтею 190-1 "Електронно-комунікаційне шахрайство".

Вона описує відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство – тобто протиправне збирання, зберігання, обробку та використання персональних даних та інформації, яка містить банківську таємницю.

У тому числі йдеться про індивідуальну облікову інформацію, реквізити платіжного інструменту, платіжної картки, коди авторизації, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою з використанням електронної комунікації та/або технічних засобів електронних комунікацій.

Також Кримінальний кодекс доповниться новими статтями 255-4 "Створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній" та 255-5 "Залучення до участі в електронно-комунікаційній шахрайській організації".

Нагадаємо:

2 вересня Президент Володимир Зеленський направив на розгляд Верховної Ради два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів.

У вівторок, 15 вересня, Верховна Рада провалила голосування за президентський законопроєкт №16014, який передбачав посилення відповідальності за організацію шахрайських структур та діяльність кол-центрів.

Критики документа зазначали, що він дублює законопроєкт №10190, який депутати ухвалили у першому читанні ще у 2024 році, але не розглянули у другому читанні.