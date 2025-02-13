Новини 13 лютого: ліки мають подешевшати, уряд закликають розсекретити дані про надра

Про що говорили сьогодні?

Про Метінвест: За підсумками 2024 року виробництво вугільного концентрату "Метінвестом" зменшилося на 22% у порівнянні з 2023 роком, - до 4,2 млн тонн.

Про НБУ: Національний банк України не погодиться з позасудовим доступом будь-якого держоргану до банківської таємниці українців.

Нацбанк може скасувати обмеження переказів з картки на картку розміром 150 тисяч гривень через один-два місяці.

Про ліки: В Україні з 1 березня 2025 року зміняться правила ціноутворення на ліки. РНБО ухвалила рішення, яке має зробити медичні препарати доступнішими для населення.

Про надра: Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Кабінету міністрів із закликом розсекретити інформацію про поклади корисних копалин в Україні.

Ексклюзив ЕП

НБУ намагається "погасити інфляцію". Що буде з курсом?

За допомогою курсової політики Національний банк намагається приборкати інфляцію, яка вже перевищила дохідність гривневих депозитів. Як це вплине на вартість долара?