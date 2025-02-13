Бізнес закликав уряд зняти гриф секретності з інформації про корисні копалини

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Кабінету міністрів із закликом розсекретити інформацію про поклади корисних копалин в Україні.

Про це повідомила пресслужба ЄБА.

В повідомленні йдеться, що на сьогодні інформація про запаси та ресурси багатьох корисних копалин в Україні законодавчо обмежена грифами "таємно" або "для службового користування". Зокрема, йдеться про дані щодо покладів алмазів, золота, літію, титану, платини та інших стратегічних матеріалів.

"Бізнес-спільнота переконана, що зняття грифів-обмежень із відомостей допоможе залучити недержавні інвестиції у видобувну й переробну промисловість, не завдаючи шкоди національній безпеці України", – йдеться у заяві.

Як вважають в ЄБА, збереження грифу "таємно" щодо балансових запасів та ресурсів може стримувати їхню розробку та знижувати інтерес інвесторів. Особливо це критично в умовах, коли Україні бракує необхідного капіталу та сучасних технологій.

Експерти асоціації наголошують на важливості доступу до інформації, посилаючись на досвід інших країн.

Наприклад, Геологічна служба США регулярно публікує дані про наявні запаси корисних копалин, а Європейський Союз має відкриту платформу Raw materials information system з інформацією про критичні сировинні матеріали.

Зняття обмежень з геологічної інформації особливо актуальне в контексті виконання програми Ukraine Facility та реалізації стратегічного партнерства з ЄС у сировинній сфері.

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Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" надати доступ до рідкісноземельних мінералів вартістю 500 млрд доларів в обмін на військову допомогу.