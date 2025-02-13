"Метінвест" розповів, як бої біля Покровська обвалили видобуток вугілля у 2024 році

За підсумками 2024 року виробництво вугільного концентрату "Метінвестом" зменшилося на 22% у порівнянні з 2023 роком, - до 4,2 млн тонн.

Про це йдеться у повідомленні групи з результатів роботи за 2024 рік.

Група зазначає, що з лютого 2024 року війська РФ зосередили свої зусилля, зокрема, на Покровському напрямку, який знаходиться поблизу Покровської вугільної групи. У грудні, через бойові дії та наближення фронту, була призупинена робота виробничої ділянки в Піщаному.

Внаслідок цього, у четвертому кварталі 2024 року виробництво вугільного концентрату групою "Метінвест" зменшилося на 7% проти третього кварталу. Зокрема, Покровська вугільна група виробила на 14% менше вугілля, ніж кварталом раніше.

Загалом за 2024 рік "Метінвест" скоротив виробництво вугілля на 22% проти 2023 року, до 4,2 млн тонн, що зумовлено зменшенням виробництва Покровською вугільною групою на аналогічний відсоток, зокрема через зміну гірничо-геологічних умов та події у кінці 2024 року, які описані вище.

Крім того, зазначається, що металургійний комбінат "Камет-Сталь" скоротив виробництво чавуну у 4 кварталі на 6%, - до 452 тисяч тонн через ремонт доменної печі №9. Виробництво сталі знизилося на 14% - до 489 тисяч тонн через переорієнтацію замовлень на користь чавуна.

Водночас річне виробництво чавуну у 2024 році становило 1,8 млн тонн, що більше за 2023 рік на 3%. Виробництво сталі за рік збільшилось на 4% проти попереднього року до 2,09 млн тонн.

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Нагадаємо:

У січні 2025 року українські металургійні підприємства наростили випуск сталі та чавуну.

Українські металургійні підприємства у січні-листопаді 2024 року виробили 7,03 млн тонн сталі, що на 23% більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас, падіння обсягів фіксується вже шостий місяць поспіль.

Україна піднялася з 21-го на 20-те місце в рейтингу 71 країн, найбільших виробників сталі.

13 грудня 2024 року стало відомо, що група "Метінвест" Ріната Ахметова, найбільший виробник сталі в Україні, призупинила роботу вугільнодобувного майданчика у селищі Піщане.

Цей майданчик забезпечував близько половини загального обсягу видобутку вугілля "Метінвестом" в Україні.

Група "Метінвест" Ріната Ахметова призупиняє роботу Покровської вугільної групи (шахтоуправління "Покровське" і Свято-Варваринська збагачувальна фабрика) у зв'язку з наближенням лінії фронту, дефіцитом електроенергії та погіршенням безпекової ситуації.