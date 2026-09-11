В Україні все ж зріє дефіцит ліків: у деяких аптек їх лишилось на пару тижнів – асоціація

У аптеках повідомляють про дефіцит ліків

В частині регіонів України спостерігається зростання попиту на деякі лікарські засоби, через що їхні запаси в аптеках скорочуються, а в деяких випадках наявних обсягів може вистачити лише на 2-3 тижні.

Про це повідомляє Асоціація працівників аптечної галузі (АПАУ), передає "Укрінформ".

Причиною ймовірного дефіциту асоціація називає російські атаки по складах фармацевтичної продукції.

В АПАУ зазначають про фіксацію затримок із постачанням окремих категорій ліків, водночас дистриб'ютори часто не можуть назвати точні строки повного відновлення доставлення.

Представники фармацевтичного ринку вже проводять консультації з Міністерством охорони здоров'я та профільним комітетом Верховної Ради щодо подальших кроків.

У асоціації закликали державу спростити процедури ввезення ліків, розширити доступ аптек до фінансової підтримки та пільгового кредитування, використати механізми паралельного імпорту, а також створити додаткові можливостей для роботи аптечних пунктів у захищених приміщеннях, зокрема в метро, підземних переходах та укриттях.

В АПАУ також закликають громадян не створювати ажіотажу та не скуповувати ліки без нагальної потреби.

Водночас пацієнтам, які постійно приймають препарати для лікування хронічних захворювань, рекомендують завчасно планувати їх придбання та мати сформований запас приблизно на 2-3 місяці – відповідно до призначень лікаря.

Нагадаємо:

10 вересня очільник Державного експертного центру МОЗ Едем Адаманов заявив, що російські атаки на фармацевтичні склади не спричинили дефіциту ліків в Україні, а аптечні мережі мають запаси на один-два місяці.

У ніч на 8 вересня російські військові двома балістичними ракетами атакували вже знищений ними у 2025 році склад одного з найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції "Оптіма-Фарм" у Києві.

Внаслідок російської атаки 3 вересня пошкоджено логістичний комплекс "Біокон" у Бориспільському районі Київщини – один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни.