Новости 13 февраля: лекарства должны подешеветь, правительство призывают рассекретить данные о недрах
О чем говорили сегодня?
О Метинвесте: По итогам 2024 года производство угольного концентрата "Метинвестом" уменьшилось на 22% по сравнению с 2023 годом, - до 4,2 млн тонн.
О НБУ: Национальный банк Украины не согласится с внесудебным доступом любого госоргана к банковской тайне украинцев.
Нацбанк может отменить ограничение переводов с карты на карту размером 150 тысяч гривен через один-два месяца.
О лекарствах: В Украине с 1 марта 2025 года изменятся правила ценообразования на лекарства. СНБО принял решение, которое должно сделать медицинские препараты более доступными для населения.
О недрах: Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к Кабинету министров с призывом рассекретить информацию о залежах полезных ископаемых в Украине.
Эксклюзив ЭП
НБУ пытается "погасить инфляцию". Что будет с курсом?
С помощью курсовой политики Национальный банк пытается обуздать инфляцию, которая уже превысила доходность гривневых депозитов. Как это повлияет на стоимость доллара?