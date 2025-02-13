Новости 13 февраля: лекарства должны подешеветь, правительство призывают рассекретить данные о недрах

О чем говорили сегодня?

О Метинвесте: По итогам 2024 года производство угольного концентрата "Метинвестом" уменьшилось на 22% по сравнению с 2023 годом, - до 4,2 млн тонн.

О НБУ: Национальный банк Украины не согласится с внесудебным доступом любого госоргана к банковской тайне украинцев.

Нацбанк может отменить ограничение переводов с карты на карту размером 150 тысяч гривен через один-два месяца.

О лекарствах: В Украине с 1 марта 2025 года изменятся правила ценообразования на лекарства. СНБО принял решение, которое должно сделать медицинские препараты более доступными для населения.

О недрах: Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к Кабинету министров с призывом рассекретить информацию о залежах полезных ископаемых в Украине.

Эксклюзив ЭП

НБУ пытается "погасить инфляцию". Что будет с курсом?

С помощью курсовой политики Национальный банк пытается обуздать инфляцию, которая уже превысила доходность гривневых депозитов. Как это повлияет на стоимость доллара?