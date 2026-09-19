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Нацбанк десятий тиждень продає понад мільярд доларів на міжбанку

Володимир Тунік-Фриз — 19 вересня, 18:00
Нацбанк десятий тиждень продає понад мільярд доларів на міжбанку
Нацбанк десятий тиждень продає понад мільярд доларів на міжбанку
НБУ

За тиждень з 14 по 18 вересня Національний банк України продав на міжбанку 1,23 млрд дол, при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 14 по 18 вересня Нацбанк продав на міжбанку 1231,79 млн дол, що на 36,94 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому не купував валюту.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

У понеділок, 21 вересня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 4 копійки й становитиме 51,19 грн.

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