Нацбанк десятий тиждень продає понад мільярд доларів на міжбанку

За тиждень з 14 по 18 вересня Національний банк України продав на міжбанку 1,23 млрд дол, при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 14 по 18 вересня Нацбанк продав на міжбанку 1231,79 млн дол, що на 36,94 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому не купував валюту.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

У понеділок, 21 вересня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 4 копійки й становитиме 51,19 грн.