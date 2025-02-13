В НБУ розповіли, чи отримає Податкова доступ до банківської таємниці українців

Національний банк України не погодиться з позасудовим доступом будь-якого держоргану до банківської таємниці українців.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Раніше, міністр фінансів Сергій Марченко допустив, що податківці отримають доступ до банківської таємниці, пише видання.

Пишний зазначив, що НБУ готовий обговорювати процедуру, регламенти, але не може погодитися з безконтрольним та необмеженим позасудовим доступом до банківської таємниці для будь-якого органу.

"Має бути дотримана відповідна процедура", - вважає він.

Голова Нацбанку пояснив, що, наприклад, у Європі є вимоги для боротьби з легалізацією та ухиленням від сплати податків, проте необмеженого доступу до банківської таємниці немає.

"Тому не можна сказати, що банківські дані будуть розкриті в неконтрольованому й нерегламентованому обсязі", - додав він.

Нагадаємо:

Наприкінці жовтня 2024 року комітет з питань правової політики рекомендував ВР прийняти у другому читанні та в цілому урядовий проєкт закону про внесення змін до питань розкриття банківської таємниці.