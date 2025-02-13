В НБУ розповіли, чи отримає Податкова доступ до банківської таємниці українців
Національний банк України не погодиться з позасудовим доступом будь-якого держоргану до банківської таємниці українців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю Forbes Ukraine.
Раніше, міністр фінансів Сергій Марченко допустив, що податківці отримають доступ до банківської таємниці, пише видання.
Пишний зазначив, що НБУ готовий обговорювати процедуру, регламенти, але не може погодитися з безконтрольним та необмеженим позасудовим доступом до банківської таємниці для будь-якого органу.
"Має бути дотримана відповідна процедура", - вважає він.
Голова Нацбанку пояснив, що, наприклад, у Європі є вимоги для боротьби з легалізацією та ухиленням від сплати податків, проте необмеженого доступу до банківської таємниці немає.
"Тому не можна сказати, що банківські дані будуть розкриті в неконтрольованому й нерегламентованому обсязі", - додав він.
Нагадаємо:
Наприкінці жовтня 2024 року комітет з питань правової політики рекомендував ВР прийняти у другому читанні та в цілому урядовий проєкт закону про внесення змін до питань розкриття банківської таємниці.