НБУ може зняти обмеження карткових переказів розміром 150 тисяч: за яких умов

Нацбанк може скасувати обмеження переказів з картки на картку розміром 150 тисяч гривень через один-два місяці.

Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes.

Він підкреслив, що цей ліміт сам собою не здатний вирішити проблему дропів. Це можна зробити лише за допомогою комплексу заходів, зокрема зі зміною законодавства.

За словами Пишного, один із заходів – впровадження спеціального реєстру, який допоможе виявляти дропи. Його розроблення триває.

На його думку, крім заходів НБУ, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі "знай свого клієнта". Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію, зазначає Пишний.

"1 лютого набрав чинності меморандум, за яким банки визначили відповідну процедуру перевірки клієнтів. Місяць-два дивитимемось, як працюватимуть оновлені процеси. Якщо вони будуть ефективними, НБУ, як і обіцяв, скасує обмеження у 150 000 грн для карткових переказів", – каже голова Нацбанку.

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року Національний банк України на пів року встановив ліміт у 150 тисяч грн на місяць для переказів фізосіб "з карти на карту".

У грудні 2024 року найбільші українські банки підписали меморандум, який посилює контроль за операціями деяких клієнтів і знижує місячні ліміти на перекази.

Організатори "дроп"-схем можуть отримувати за кожну продану в оренду банківську картку щонайменше 800 гривень на тиждень. Кількість проданих в оренду карток за місяць може становити до 500.

У жовтні 2024 року Нацбанк ввів ліміти на карткові перекази – 150 тисяч гривень на місяць, але менеджер "дроп"-схем заявив, що після цього картки для схем "клієнти" стали купляти більше через блокування.