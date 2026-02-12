Новини 12 лютого: В Україні суттєво знизився дефіцит електрики, Apple обмежує покупки для росіян

Про що сьогодні говорили

Про удари РФ. Вночі проти 12 лютого під масованими ударами опинилася цивільна та енергетична інфраструктура Києва, Одещини, Дніпра, Сумщини та ін. В Одесі через знеструмлення без водопостачання залишилися близько 300 тисяч людей. Без тепла - майже 200 будинків.

Про тепло. Після російського удару ТЕЦ-5 відновить подачу тепла мешканцям Києва за добу, а ТЕЦ-6 – за дві, пообіцяв міністр енергетики Денис Шмигаль.

Про електрику. В Україні дефіцит електроенергії останніми днями становить 4,3-4,5 ГВт, що істотно менше, ніж було в морозні дні, коли він сягав 5-6 ГВт за пікового споживання 18 ГВт.

Про логістику. Мінрозвитку повідомило, що від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила та пошкодила 686 об'єктів портової інфраструктури, 150 цивільних суден, пошкоджено майже 24 тисячі об'єктів залізничної інфраструктури.

Про антикорупцію. Завдяки Національному антикорупційному бюро України та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у 2025 році економічний ефект становив щонайменше 6,5 млрд грн, за останні п'ять років – майже 22 млрд грн.

Про нафту. У січні доходи РФ від експорту нафти і нафтопродуктів становили 11,1 мільярд доларів завдяки підвищенням цін, проте у річному вимірі вони залишаються на 4,6 мільярда доларів нижчими, ніж торік, на тлі скорочень закупівель з Індії та санкцій з боку ЄС.

Про санкції. Компанія Apple почала обмежувати покупки, оформлення передплат та інші операції для росіян, чиї дані збігаються з інформацією з санкційних списків.

Ексклюзиви ЕП

Андрій Усенко: як змінився ринок землі у 2025

Чи виправдав український ринок землі початкові очікування експертів і скільки реально заробляють інвестори сьогодні?