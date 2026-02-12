Apple почала блокувати акаунти росіян через західні санкції

Компанія Apple почала обмежувати покупки, оформлення передплат та інші операції для росіян, чиї дані збігаються з інформацією з санкційних списків.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Користувачі отримують повідомлення, в яких йдеться про те, що вони не можуть здійснювати покупки, оскільки їхні дані "повністю або частково збігаються з даними однієї або декількох сторін зі списку осіб, що перебувають під санкціями уряду США або іншого уряду".

В Apple пояснюють, що зобов'язані дотримуватися чинного законодавства та нормативних вимог. Якщо раніше подібні випадки були поодинокими, то тепер обмеження набули масового характеру.

Подібні збіги можуть торкнутися десятків тисяч російських користувачів, які в результаті можуть втратити доступ до своїх Apple ID. Власники пристроїв вже скаржаться на блокування, видалення профілів і неможливість користуватися сервісами.

За словами користувачів iPhone, в налаштуваннях облікового запису з'явилося повідомлення про необхідність пройти додаткову перевірку особи та завантажити фото паспорта.

Без цього не можна здійснювати покупки в App Store, виникають складнощі з доступом до Game Center, ігор та iCloud.

