В Одесі, Дніпрі та Києві сотні будинків залишились без тепла внаслідок обстрілу РФ

Вночі проти 12 лютого під масованими ударами опинилася цивільна та енергетична інфраструктура Києва, Одещини, Дніпра, Сумщини та ін.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, в Одесі через знеструмлення без водопостачання залишилися близько 300 тисяч людей. Без тепла - майже 200 будинків. Тривають роботи із запуску систем, де можливо - залучаються резервні джерела живлення.

Крім того, у Дніпрі в результаті масованої атаки припинено теплопостачання для 10 тисяч абонентів. На зараз відбувається запуск альтернативного джерела постачання теплової енергії. Запускаються блочно-модульні котельні для закладів соціальної сфери, інформує Кулеба.

Він зазначив, що в Києві ціллю ворога знову стали теплогенеруючі об'єкти.

Внаслідок цієї атаки теплопостачання призупинено для близько 2600 житлових будинків у кількох районах міста. Ще 1100 будинків залишаються без тепла через попередні масовані обстріли та пошкодження Дарницької ТЕЦ. Водопостачання та водовідведення працюють.

Нагадаємо:

В Києві 107 000 родин тимчасово залишились без електропостачання після масованої атаки вночі проти 12 лютого.

Росіяни в ніч з 11 на 12 лютого атакував велику підстанцію в Одеській області.