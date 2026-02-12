В НАБУ та САП озвучили суму економічного ефекту від їх діяльності у 2025 році

Завдяки Національному антикорупційному бюро України та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у 2025 році економічний ефект становив щонайменше 6,5 млрд грн, за останні п'ять років – майже 22 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленнях НАБУ та САП.

Упродовж 2025 року повідомлено про підозру 218 особам та направлено до суду 124 обвинувальні акти щодо 280 осіб. Фігурантами цих проваджень є представники вищих ешелонів влади, зокрема в енергетиці, оборонній сфері, судовій системі, на державних підприємствах та в органах державної влади.

У 2025 році прокурори САП подали 45 позовів про стягнення необґрунтованих активів у дохід держави на загальну суму понад 260 млн грн.

Результативність роботи антикорупційної системи підтверджується й судовою практикою: у 2025 році судами постановлено 108 обвинувальних вироків проти 75 у 2024 році.

З початку повномасштабного вторгнення на потреби Сил оборони України спрямовано понад 3 млрд грн, отриманих від стягнення застав, штрафів та застосування інших процесуальних механізмів.

Водночас зазначається, що друге півріччя 2025 року продемонструвало наявність системних ризиків для незалежності антикорупційної інфраструктури.

"Рішення й ініціативи, що ставили під сумнів гарантії незалежності САП і НАБУ, засвідчили: результати антикорупційної реформи потребують постійного захисту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Національне антикорупційне бюро розкрило деталі схеми, у межах якої посадовці та пов'язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому". В організації схеми підозрюють друга Володимира Зеленського Тимура Міндіча.