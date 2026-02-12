В Україні суттєво знизився дефіцит електрики: Шмигаль розповів деталі

В Україні дефіцит електроенергії останніми днями становить 4,3-4,5 ГВт, що істотно менше, ніж було в морозні дні, коли він сягав 5-6 ГВт за пікового споживання 18 ГВт.

Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигальна на засіданні енергокомітету Верховної Ради в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні, 12 лютого, прогнозний максимум споживання становить 16,4 ГВт - це те, що економіка хотіла б спожити. На жаль, дати ми можемо тільки 12,3 ГВт", - сказав Шмигаль.

"Із цієї потужності майже 2 ГВт - імпорту, 7,5 ГВт - АЕС, дуже мало блоків ТЕС - усього 5 енергоблоків загальною потужністю 854 МВт.

Сьогодні трошки менше сонця, але ми вже мали 1,6-1,7 ГВт вчора-позавчора - тобто сонце починає набирати потужності. Сподіваємося також, що буде хороша водяна весна, і "Укргідроенерго" дасть нам позитивний приплив", - зазначив очільник Міненерго.

Він додав, що в роботі зранку всі дев'ять блоків АЕС (загальна потужність 7,8 ГВт - ЕР), які переважно працюють на номінальній потужності, але, за його словами, є ще резерв на Рівненській АЕС.

Нагадаємо:

В Україні після удару РФ по енергетиці 7 лютого АЕС вимушено знизили потужність.

Надалі кілька днів атомна генерація України працювала не на повну потужність.