Мінрозвитку розповіло про наслідки ударів РФ по портах та залізниці України

З початку повномасштабного вторгнення Росія знищила та пошкодила 686 об'єктів портової інфраструктури, 150 цивільних суден, пошкоджено майже 24 тисячі об'єктів залізничної інфраструктури.

Такі дані озвучив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За інформацією міністра, від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено та знищено 686 об'єктів портової інфраструктури, 150 цивільних суден, постраждали 224 цивільні особи, у тому числі іноземні громадяни.

По інфраструктурі Укрзалізниці ворог завдав понад 4700 ударів, пошкоджено майже 24 тисячі об'єктів. Лише з початку року зафіксовано 266 ударів по рухомому складу та об'єктах залізниці.

"Логістика у період повномасштабної війни – це насамперед питання безпеки і обороноздатності. Ворог б'є по тому, що з'єднує країну, забезпечує експорт, роботу бізнесу, постачання в регіони та життєздатність прифронтових громад", — зазначив Кулеба.

"Попри постійні удари, система працює, і наше завдання – не лише відновлювати, а й закладати рішення для розвитку галузі після війни", – зазначив він.

Міністр також поінформував про ключові результати роботи галузі. Зокрема, він звернув увагу на стабільну роботу шести морських портів та функціонування Українського морського коридору, яким перевезено 173 млн тонн вантажів, зокрема понад 103 млн тонн зерна.

Кулеба розповів про зростання міжнародного пасажирського сполучення з ЄС на 20%, будівництво першої за час Незалежності євроколії Чоп–Ужгород, нагадав про оновлення рухомого складу та підписання угоди з Alstom на постачання 55 електровозів.

Крім того, за його словами, впровадження модульних рішень дозволило модернізувати 10 пунктів пропуску та зекономити близько 1,5 млрд грн. Також міністр нагадав про продовження "транспортного безвізу" з ЄС до 2027 року, масштабування "єЧерги" тощо.

Нагадаємо:

Протягом 2025 року росіяни здійснили 22 атаки на судна в портах Одещини та в акваторії Чорного моря, всього постраждало 39 суден і плавзасобів.

За рік інтенсивність обстрілів портової інфраструктури суттєво зросла: якщо у 2024 році було зафіксовано 36 атак, то у 2025 році їх кількість збільшилася до 96. У 2025 році було пошкоджено 325 об'єктів портової інфраструктури.

Морські порти України планові показники вантажообігу за підсумками року виконали на понад 95%. Відповідно до плану, вантажообіг морських портів на 2025 рік визначався на рівні 86,2 млн тонн. Фактичний результат склав 82,2 млн тонн, що становить 95,36% від плану.

Раніше голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський повідомив, що Росія з середини літа активізувала удари по залізничній інфраструктурі України, атакуючи в середньому шістьма-сімома "Шахедами" майже щоночі.