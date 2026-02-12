Нафтові доходи РФ у січні піднялися на 130 мільйонів доларів – МЕА

У січні 2026 року доходи РФ від експорту нафти і нафтопродуктів становили 11,1 мільярд доларів завдяки підвищенням цін, проте у річному вимірі вони залишаються на 4,6 мільярда доларів нижчими, ніж торік, на тлі скорочень закупівель з Індії та санкцій з боку ЄС.

Про це йдеться в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), пише "Інтерфакс-Україна".

Загальний обсяг експорту нафти і нафтопродуктів за минулий місяць показав незначне зниження на 90 тисяч барелів на добу – до 7,5 мільйонів б/д. Водночас це на 150 тисяч б/д більше, ніж роком раніше. Найпомітніше зниження припало на напрямку Чорного моря.

Експорт сирої нафти зменшився на 350 тисяч б/д – до 4,67 мільйон б/д, тоді як продаж нафтопродуктів зріс на 260 тисяч б/д і майже відповідав рівню січня минулого року.

Збільшення виручки у січні забезпечило зростання цін. Ціна на нафту Urals у порту Приморськ піднялася на 2,47 доларів за барель — до 40,06 доларів, а вакуумний газойль і дизель подорожчали на 2,56 і 3,68 доларів за барель.

Додаткові доходи від продажу нафтопродуктів у розмірі 330 мільйон доларів компенсували падіння виручки від продажу сирої нафти на 210 мільйон доларів.

Водночас МЕА фіксує ознаки ускладнення збуту: з листопада запаси російської нафти на воді зросли на 49 мільйонів барелів, а кількість суден із невизначеним пунктом призначення збільшилась.

Станом на 2 лютого, граничну ціну на російську нафту знизили до 44,1 доларів за барель. МЕА зазначає, що після посилення контролю за походженням нафтопродуктів залежність ЄС і Великої Британії від поставок російського походження скоротилася до 1,6%.

Індія в січні зменшила імпорт російської нафти на 100 тисяч б/д – до 1,1 мільйон б/д, що стало найнижчим рівнем із листопада 2022 року. Натомість Китай збільшив морські закупівлі на 290 тисяч б/д – до 1,7 млн б/д. Імпорт Urals Китаєм досяг історичного максимуму.

За оцінками МАЕ, основним потенційним покупцем на отримання додаткових обсягів російської нафти залишається Китай з його потужністю переробки 19,9 мільйон б/д. Імпорт з Пекіну у 2025 році становив 11,4 мл б/д, які з РФ – приблизно 17%.

