Шмигаль зробив прогноз, коли київські ТЕЦ відновлять роботу після удару РФ
Після російського удару ТЕЦ-5 відновить подачу тепла мешканцям Києва за добу, а ТЕЦ-6 – за дві, прогнозує міністр енергетики Денис Шмигаль.
Про це міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив на засіданні з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради.
"Сьогодні була атака росіян балістикою. Сталися прильоти уламків по ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 в Києві. Це призвело до пошкоджень газорозподільчого та газокомпресорного пристрою на одній з ТЕЦ, на другій розбиті циркуляційні насоси, система підготовки води.
"По ТЕЦ-5, сподіваюся, що за добу все буде відновлено, по ТЕЦ-6 дві доби може бути", – сказав Шмигаль на засіданні комітету.
За його словами, завдяки плюсовій температурі зливати воду з системи не довелося, і це дасть можливість не витрачати два тижні на заповнення системи і ліквідацію прорирів.
"Якомога швидше повернемо тепло людям", – пообіцяв Шмигаль.
Нагадаємо:
У Києві в результаті чергового російського удару 12 лютого знову зупинилася ТЕЦ-6 на Троєщині.
Росія 12 лютого знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції.
2600 будинків у Києві залишилися без тепла внаслідок удару РФ у ніч на четвер. Ще 1100 будинків досі без опалення внаслідок попередніх атак.
Як повідомлялося 9 лютого, у Києві було частково відновлено теплопостачання в одному з проблемних районів – на Троєщині.