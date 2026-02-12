Шмигаль зробив прогноз, коли київські ТЕЦ відновлять роботу після удару РФ

Після російського удару ТЕЦ-5 відновить подачу тепла мешканцям Києва за добу, а ТЕЦ-6 – за дві, прогнозує міністр енергетики Денис Шмигаль.

Про це міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив на засіданні з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради.

"Сьогодні була атака росіян балістикою. Сталися прильоти уламків по ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 в Києві. Це призвело до пошкоджень газорозподільчого та газокомпресорного пристрою на одній з ТЕЦ, на другій розбиті циркуляційні насоси, система підготовки води.

"По ТЕЦ-5, сподіваюся, що за добу все буде відновлено, по ТЕЦ-6 дві доби може бути", – сказав Шмигаль на засіданні комітету.

За його словами, завдяки плюсовій температурі зливати воду з системи не довелося, і це дасть можливість не витрачати два тижні на заповнення системи і ліквідацію прорирів.

"Якомога швидше повернемо тепло людям", – пообіцяв Шмигаль.

Нагадаємо:

У Києві в результаті чергового російського удару 12 лютого знову зупинилася ТЕЦ-6 на Троєщині.

Росія 12 лютого знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції.

2600 будинків у Києві залишилися без тепла внаслідок удару РФ у ніч на четвер. Ще 1100 будинків досі без опалення внаслідок попередніх атак.

Як повідомлялося 9 лютого, у Києві було частково відновлено теплопостачання в одному з проблемних районів – на Троєщині.