Новини 11 вересня: дефіцит ліків

Про атаки РФ: У Дніпровському та Оболонському районах Києва зафіксували влучання в автозаправні станції.

У Нафтогазі назвали терором проти цивільного населення удари реактивних дронів по двох київських АЗК Укрнафти — на Троєщині та Почайній.

Про атаки на РФ: дрони вранці 11 вересня атакували завод "Азот" компанії "Уралхім" у Березниках Пермського краю, одне з найбільших хімічних підприємств Росії, продукція якого йде і на виробництво вибухівки.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило свій базовий прогноз щодо переробки російської нафти на найближчі 18 місяців до приблизно 4 млн барелів на добу – на 30% менше, ніж до вторгнення в Україну.

Про експорт: з початку вересня Україна експортувала 630 тис. тонн агропродукції, що становить близько 40% потенціалу в умовах роботи портів – у серпні цей показник становив 33%.

Про ліки: в частині регіонів України спостерігається зростання попиту на деякі лікарські засоби, через що їхні запаси в аптеках скорочуються, а в деяких випадках наявних обсягів може вистачити лише на 2-3 тижні.

Про санкції: Палата представників США наступного тижня розпочне розгляд широкомасштабного законопроєкту про санкції проти Росії, який підтримував покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Ексклюзиви ЕП:

США знову зіткнулися з борговими проблемами. Америці загрожує дефолт?

Обсяг американського держборгу перевищив 40 трлн дол., а ставки за облігаціями зросли, як напередодні світової фінансової кризи 2008 року. Трамп тим часом збирається "купувати" голоси по 5 тис. дол.