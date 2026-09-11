Новини 11 вересня: дефіцит ліків
Про атаки РФ: У Дніпровському та Оболонському районах Києва зафіксували влучання в автозаправні станції.
У Нафтогазі назвали терором проти цивільного населення удари реактивних дронів по двох київських АЗК Укрнафти — на Троєщині та Почайній.
Про атаки на РФ: дрони вранці 11 вересня атакували завод "Азот" компанії "Уралхім" у Березниках Пермського краю, одне з найбільших хімічних підприємств Росії, продукція якого йде і на виробництво вибухівки.
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило свій базовий прогноз щодо переробки російської нафти на найближчі 18 місяців до приблизно 4 млн барелів на добу – на 30% менше, ніж до вторгнення в Україну.
Про експорт: з початку вересня Україна експортувала 630 тис. тонн агропродукції, що становить близько 40% потенціалу в умовах роботи портів – у серпні цей показник становив 33%.
Про ліки: в частині регіонів України спостерігається зростання попиту на деякі лікарські засоби, через що їхні запаси в аптеках скорочуються, а в деяких випадках наявних обсягів може вистачити лише на 2-3 тижні.
Про санкції: Палата представників США наступного тижня розпочне розгляд широкомасштабного законопроєкту про санкції проти Росії, який підтримував покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
Ексклюзиви ЕП:
США знову зіткнулися з борговими проблемами. Америці загрожує дефолт?
Обсяг американського держборгу перевищив 40 трлн дол., а ставки за облігаціями зросли, як напередодні світової фінансової кризи 2008 року. Трамп тим часом збирається "купувати" голоси по 5 тис. дол.