Росія може залишитися без 30% нафтопереробки на півтора року – звіт МЕА

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило свій базовий прогноз щодо переробки російської нафти на найближчі 18 місяців до приблизно 4 млн барелів на добу – на 30% менше, ніж до вторгнення в Україну.

Про це йдеться у щомісячному звіті МЕА про нафтовий ринок, передає Bloomberg.

"Є ризик, що навіть ця обережна оцінка може недооцінювати проблеми, з якими стикається російський нафтопереробний комплекс.

Збільшення термінів постачання запасних частин та наближення холодної погоди можуть посилити навантаження на російську систему", – пише агентство.

За даними МЕА, нафтопереробна галузь Росії занепадає, оскільки санкції не дають нафтопереробній галузі відновитися після інтенсивних і точних ударів українських дронів.

"Зараз видається ймовірним, що постійні удари дронів та фрагментарний характер ремонтних робіт мають кумулятивний негативний ефект і погіршують стан нафтопереробної системи", – зазначили в організації.

У серпні російські нафтопереробні заводи зазнали щонайменше 22 ударів – це найвищий місячний показник з початку великої війни.

"Українці застосовують кілька хвиль безпілотників проти окремих об'єктів, перевантажуючи захисні мережі та засоби ППО. Влучання також видається більш точним", – йдеться у звіті.

Зараз дрони вражають установки вторинної переробки на російських НПЗ, заміна яких, за оцінками МЕА, може зайняти близько 6-8 місяців.

Водночас санкції проти російської енергетики обмежують її доступ до запасного обладнання, що ще більше ускладнює ремонти.

Агентство також знизило свій прогноз щодо постачання російської нафти на 2026 рік на 125 тис. барелів на добу – до 8,7 млн барелів на добу.

Нагадаємо:

У звіті за травень MEA писало, що видобуток російської сирої нафти знизився приблизно на 5% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року – до 8,7 млн барелів на добу, що на 10% відстає від місячного плану.