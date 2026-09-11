РФ атакувала АЗС в Києві: є постраждалі

Влучання в АЗС "Укрнафти" в Оболонському районі

У Дніпровському та Оболонському районах Києва зафіксували влучання в автозаправні станції.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

До цього у Києві пролунала тривога, Кличко повідомляв про роботу ППО та вибухи на Троєщині.

АЗС на Троєщині, у Дніпровському районі ФОТО ЕП

За даними ЕП, в Оболонському та Дніпровському районах постраждали АЗС "Укрнафти". Офіційно компанія поки не коментувала удар.

АЗС на Троєщині, у Дніпровському районі ФОТО ЕП

Оновлено. О 10:07 Кличко повідомив, що в АЗС в Оболонському районі сталося повторне влучання.

"За попередньою інформацією, в Оболонському районі є 2 постраждалих внаслідок ворожої атаки", - додали в КМВА станом на 10:26.

Нагадаємо:

10 вересня російські окупанти вдарили безпілотником по АЗС у Голосіївському районі Києва, 4 людини постраждали.