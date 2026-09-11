РФ атакувала АЗС в Києві: є постраждалі
Влучання в АЗС "Укрнафти" в Оболонському районі
Фото ЕП
У Дніпровському та Оболонському районах Києва зафіксували влучання в автозаправні станції.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.
До цього у Києві пролунала тривога, Кличко повідомляв про роботу ППО та вибухи на Троєщині.
За даними ЕП, в Оболонському та Дніпровському районах постраждали АЗС "Укрнафти". Офіційно компанія поки не коментувала удар.
Оновлено. О 10:07 Кличко повідомив, що в АЗС в Оболонському районі сталося повторне влучання.
"За попередньою інформацією, в Оболонському районі є 2 постраждалих внаслідок ворожої атаки", - додали в КМВА станом на 10:26.
Нагадаємо:
10 вересня російські окупанти вдарили безпілотником по АЗС у Голосіївському районі Києва, 4 людини постраждали.