Росія атакувала склад великого постачальника систем безпеки та відеонагляду

Унаслідок російського обстрілу Києва сталася пожежа у складських приміщеннях компанії Secur – офіційного дистрибʼютора Ajax та інших брендів у сфері систем безпеки, енергоощадження та розумного дому.

Про це йдеться на вебсайті компанії.

Унаслідок атаки ніхто не постраждав.

Внаслідок пожежі частина товарів була пошкоджена або знищена. Через це компанія прогнозує тимчасові затримки в обробці та доставці окремих замовлень.

Попри втрату частини складу, Secur запевняє, що дефіциту систем безпеки на ринку не буде. Потреби клієнтів і партнерів будуть задоволені в повному обсязі.

Нагадаємо:

За теперішньої інтенсивності атак Росії можуть знадобитися десятиліття, щоб знищити 90% українських складів – і це тільки за умови, що вони взагалі не будуть відновлюватися в Україні.