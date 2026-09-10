"Російський терор зростає": Корецький розповів про заходи, які допоможуть бізнесу

Уряд вживає невідкладні заходи, щоб допомогти бізнесу безперебійно забезпечувати українців продуктами харчування, ліками й іншими необхідними товарами.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Російський терор українського бізнесу та цивільної інфраструктури стрімко зростає. Ми маємо реагувати й діяти на випередження", – написав він у Телеграм.

За його словами, щоб безперебійно забезпечувати українців продуктами харчування, ліками й іншими необхідними товарами, уряд спільно з РНБО за дорученням президента вживає низку невідкладних заходів.

Так, уряд готує програму пільгового кредитування бізнесу на поповнення обігових коштів на суму до 1 млрд грн для одного підприємства (групи підприємств) з компенсацією 5% від ринкової ставки. Ці кошти можна буде використати зокрема для закупівлі товарів.

"Плануємо спростити доступ підприємців до державних активів: вони матимуть першочергове право орендувати майно, яке Фонд держмайна виставляє на аукціони. Робимо це тому, що після кожного удару по цехах, складах чи офісах компаніям потрібно швидко знаходити нові площі й відновлювати роботу", – розповів прем'єр.

Також уряд ухвалив рекомендації з урахуванням диференційованого оповіщення, щоб довгі тривоги не зупиняли постачання товарів людям.

"Якщо бізнес зупинятиметься щоразу, коли лунає сирена, ми втрачаємо робочі місця, податки й саму здатність країни забезпечувати людей необхідним. Але рекомендації враховують обовʼязковий безпековий компонент", – зазначив Корецький.

"Ми дали всьому бізнесу три місяці, щоб вони облаштувати укриття/безпечні простори у місцях надання послуг", – додав він.

Очільник уряду розповів, що ці та інші рішення детально обговорили на розширеній нараді за участі великих українських ритейлерів, заступника керівника Офісу президента, АМКУ, Державної митної служби, Фонду держмайна та інших.

Нагадаємо:

Раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони.