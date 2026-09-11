Альтернативний агроекспорт зріс до 40% від експорту морем – Мінагрополітики

З початку вересня Україна експортувала 630 тис. тонн агропродукції, що становить близько 40% потенціалу в умовах роботи портів – у серпні цей показник становив 33%.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє пресслужба міністерства.

На зернові припала найбільша частка експорту – 380 тис. тонн, або 35% від необхідного обсягу. Олійних культур експортовано 94 тис. тонн (60%), олії – 97 тис. тонн (66%), шроту – 60 тис. тонн, або близько третини потреби.

"Наше завдання – одночасно розширювати альтернативні маршрути, підтримувати агровиробників із фінансуванням та тимчасовим зберіганням урожаю і працювати над відновленням повноцінного експорту через морські порти", – каже Висоцький.

За його словами, Мінагрополітики спільно з міжнародними партнерами реалізує інструменти, які допомагають агровиробникам зберігати врожай та забезпечувати необхідну ліквідність в умовах ускладненої логістики.

Зокрема міністерство вже залучило 12 млн дол. на полімерні рукави для тимчасового зберігання зерна, а темпи кредитування агросектору зростають.

За оцінкою Мінагрополітики, для проведення осінньої посівної кампанії агровиробникам необхідно залучити до 80 млрд грн.

Нагадаємо:

Висоцький раніше заявив, що в Україні не зафіксовано дефіциту продовольства через знищення окремих розподільчих центрів.