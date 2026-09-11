Дрони атакували завод, який постачає сировину для російської вибухівки – росЗМІ

Дрони вранці 11 вересня атакували завод "Азот" компанії "Уралхім" у Березниках Пермського краю, одне з найбільших хімічних підприємств Росії, продукція якого йде і на виробництво вибухівки.

Про це пише The Moscow Times.

На кадрах, які публікують місцеві жителі, видно, як безпілотник пікірує на підприємство. У районі хімкомбінату чули стрілянину і бачили стовп диму. "По Березниках весь день прилітають, з самого ранку. Прямо над головою летять", — написав один із підписників місцевої групи.

Основна продукція "Азоту" — аміачна селітра, аміачна вода, карбамід і азотна кислота. Це єдиний у Росії завод, що виробляє натрієву селітру та кристалічний нітрит натрію.

Останній раз дрони били по цьому заводу в жовтні 2025 року. Тоді місцева влада повідомила, що на "Азоті" сталася "короткочасна зупинка технологічного циклу", а місцеві розповідали про кілька сильних вибухів на підприємстві.

Нагадаємо:

Безпілотники вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії у ніч проти 11 вересня. Крім НПЗ, пожежа спалахнула й у логістичному центрі OZON.