В Нафтогазі відреагували на атаки РФ на АЗС в Києві

У Нафтогазі назвали терором проти цивільного населення удари реактивних дронів по двох київських АЗК Укрнафти — на Троєщині та Почайній.

Про це заявив голова компанії Сергій Федоренко.

"Жодної військової мети в таких атаках немає й бути не може. Це терор проти цивільного населення, мирних людей", — сказав він.

На Почайній, за словами Федоренка, удар був подвійним. Щойно пролунав сигнал тривоги, станції зупинили роботу, а всі працівники та клієнти покинули територію.

Нагадаємо:

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10 вересня російські окупанти вдарили безпілотником по АЗС у Голосіївському районі Києва, 4 людини постраждали.