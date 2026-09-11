В Нафтогазі відреагували на атаки РФ на АЗС в Києві
Фото ЕП
У Нафтогазі назвали терором проти цивільного населення удари реактивних дронів по двох київських АЗК Укрнафти — на Троєщині та Почайній.
Про це заявив голова компанії Сергій Федоренко.
"Жодної військової мети в таких атаках немає й бути не може. Це терор проти цивільного населення, мирних людей", — сказав він.
На Почайній, за словами Федоренка, удар був подвійним. Щойно пролунав сигнал тривоги, станції зупинили роботу, а всі працівники та клієнти покинули територію.
Нагадаємо:
У Дніпровському та Оболонському районах Києва зафіксували влучання в автозаправні станції.
10 вересня російські окупанти вдарили безпілотником по АЗС у Голосіївському районі Києва, 4 людини постраждали.